İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran, Basra Körfezine komşu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Haydar Şahin  | 17.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İran: Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

Erbil

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, nükleer enerji santraline yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı belirtilen açıklamada, füzenin santral sahasına düştüğü ancak can ve ya mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği aktarılan açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin tüm uluslararası düzenlemelere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu tür eylemler, Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir.” ifadesine yer verildi.

