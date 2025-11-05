California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı
ABD'nin California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenlemenin oylandığı referandumda halk, 2026'da düzenlenecek ara seçimlerde Demokratlara Temsilciler Meclisi'nde daha fazla sandalye kazandırabilecek düzenlemeyi seçti.
Ankara
ABD'nin birçok eyaletinde seçim bölgelerinin 2026'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilere ya da Demokratlara avantaj sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çabalar sürüyor.
California halkı, eyaletlerinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine yönelik tartışmalı tasarıyı oylamak için dün sandığa gitti.
Seçmenler, gelecek yılın ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde Demokratlara 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek düzenlemeyi kabul etti.
California Valisi Gavin Newsom, eyaletin başkenti Sacramento'da gazeteciler yaptığı açıklamada, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "eski başkanlık günlerinin biteceğini" savundu.
Trump ise sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, California'daki referandumun "hileli" olduğunu öne sürerek, konunun "çok ciddi hukuki ve cezai inceleme altında olduğunu" ifade etti.
Çoğunlukla Demokrat seçmenlerin yaşadığı eyalette seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesiyle, Cumhuriyetçi eğilimli bazı kırsal kesimlerin gücünün zayıflatılması amaçlanıyor.