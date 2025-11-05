Dolar
42.12
Euro
48.42
Altın
3,966.84
ETH/USDT
3,325.50
BTC/USDT
101,934.00
BIST 100
10,923.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı

ABD'nin California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenlemenin oylandığı referandumda halk, 2026'da düzenlenecek ara seçimlerde Demokratlara Temsilciler Meclisi'nde daha fazla sandalye kazandırabilecek düzenlemeyi seçti.

Emirhan Demir  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

ABD'nin birçok eyaletinde seçim bölgelerinin 2026'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilere ya da Demokratlara avantaj sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için çabalar sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

California halkı, eyaletlerinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine yönelik tartışmalı tasarıyı oylamak için dün sandığa gitti.

Seçmenler, gelecek yılın ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde Demokratlara 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek düzenlemeyi kabul etti.

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin başkenti Sacramento'da gazeteciler yaptığı açıklamada, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın "eski başkanlık günlerinin biteceğini" savundu.

Trump ise sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, California'daki referandumun "hileli" olduğunu öne sürerek, konunun "çok ciddi hukuki ve cezai inceleme altında olduğunu" ifade etti.

Çoğunlukla Demokrat seçmenlerin yaşadığı eyalette seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesiyle, Cumhuriyetçi eğilimli bazı kırsal kesimlerin gücünün zayıflatılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı

California'da seçim bölgelerini yeniden düzenleme referandumu Demokratların lehine sonuçlandı

New York'un ilk Müslüman Belediye başkan adayı Mamdani, sandıktan zaferle çıktı

Trump, Yüksek Mahkemede görülecek tarife davasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu belirtti

Beyaz Saray, Nvidia'nın en gelişmiş çipini Çin'e satamayacağını belirtti

Beyaz Saray, Nvidia'nın en gelişmiş çipini Çin'e satamayacağını belirtti
ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu

ABD'de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı, uçuşlar bir süre durduruldu
Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Beyaz Saray: ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet