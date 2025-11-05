Beyaz Saray, Nvidia'nın en gelişmiş çipini Çin'e satamayacağını belirtti
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Nvidia'nın "Blackwell" olarak bilinen en gelişmiş yapay zeka çipini Çin'e satamayacağını söyledi.
New York
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışının bir müzakere konusu olup olmadığına dair soruyu yanıtladı.
- Nvidia, Güney Kore hükümeti ve şirketleriyle yapay zeka alanında işbirliği yapacak
- Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
- Çip savaşlarında yeni dönem: Çin’in Nvidia yasağı ne anlama geliyor?
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki tutumunda çok açık olduğunu aktaran Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil." dedi.
Trump, hafta sonu, Nvidia tarafından üretilen en gelişmiş çiplerin ABD şirketlerine ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerden uzak tutulacağını söylemişti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı