Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-46" uydusunu fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Pekin
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-46" uydusu, "Long March-7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 605'inci taşıma görevi oldu.
Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, afet önleme ve yardım çalışmaları, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi, hidroloji, meteoroloji ve diğer ilgili alanlarda kullanılacağı kaydedildi.
"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.