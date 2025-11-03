Dolar
42.03
Euro
48.43
Altın
4,017.34
ETH/USDT
3,720.10
BTC/USDT
107,972.00
BIST 100
11,106.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-46" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-46" uydusunu fırlattı

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-46" uydusu, "Long March-7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 605'inci taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, afet önleme ve yardım çalışmaları, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi, hidroloji, meteoroloji ve diğer ilgili alanlarda kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor
"Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: LGBT Lobileri Örneği" raporu yayımlandı
Anadolu Ajansının "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı
Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası

Benzer haberler

Çin'de Pekin Üniversitesinde Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı yapıldı

Çin'de Pekin Üniversitesinde Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı yapıldı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-46" uydusunu fırlattı

Trump'ın nükleer silah testlerini başlatma kararı radyoaktif kirlenmeyi gündeme getirdi

Beyaz Saray, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı
Türkiye'den çıkan piko uydu takımı için geri sayım

Türkiye'den çıkan piko uydu takımı için geri sayım
ABD ile Çin arasındaki görüşme soya fasulyesindeki stratejik önemi ortaya koydu

ABD ile Çin arasındaki görüşme soya fasulyesindeki stratejik önemi ortaya koydu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet