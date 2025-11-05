Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Gündem

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de, iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin 3'ü Konak Belediyesi çalışanı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Metin Aydemir, Gökhan Düzyol  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu, Konak Belediyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ü eş zamanlı operasyonla İzmir'de yakalandı. Diğer şüphelinin Erzincan'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Konak Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Konak Belediyesinden açıklama

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyede görevli 3 personelin gözaltına alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu soruşturma, belediyemiz AR-GE (Dış İlişkiler) Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Ağustos ayında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/F maddesi kapsamında pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış olan, toplam 1 milyon 580 bin 650 lira bedelli bir hizmet alım işine ilişkindir. Belediye Başkanlığımızın talimatıyla iç denetim birimimizce kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup, yapılan denetim sonucunda sözleşmedeki bazı kalemlerde maddi hatalar bulunduğu 17 Haziran 2025 tarihli inceleme raporu ile tespit edilmiştir. İç denetim raporu doğrultusunda maddi hata kaynaklı olarak 177 bin 984 lira tutarındaki fazla ödeme, 27 Haziran 2025 tarihinde ilgili personellerden faizi ile birlikte tahsil edilmiştir. Soruşturma adli makamlarca yürütülmekte olup, sürecin her aşaması Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüz ve Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yakından takip edilmektedir."

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
