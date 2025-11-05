Dolar
Gündem

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik dün 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonlarda, 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 ruhsatsız av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 silah parçası ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şüphelileri yakalayarak ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engellediklerini ve huzuru kaçıran çeteler ile organize suç örgütlerine silah temininin önüne geçtiklerini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

