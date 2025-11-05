Dolar
42.12
Euro
48.42
Altın
3,966.84
ETH/USDT
3,325.50
BTC/USDT
101,934.00
BIST 100
10,923.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sinan Özmüş  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.K.Y, A.A, H.T.A, H.A, Y.Y, B.G, B.G. ve A.E. "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 lüks marka saat, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cüzdan, 3 ziynet eşyası gibi değerli eşyalar ele geçirildi.

Suçtan elde edilen paraların şüpheliler tarafından kuyumcular aracılığıyla aklandığı öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma

​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı. 14 Ekim'de yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı

ASO'dan sanayide "yeni oyun kurma" çağrısı

Ankara'da mirasçısı bulunmayan taşınmazları sahte evraklarla satan suç örgütüne operasyon

Ankara'da mirasçısı bulunmayan taşınmazları sahte evraklarla satan suç örgütüne operasyon
Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 539 şüpheli yakalandı
Antalya Kültür Yolu Festivali başladı

Antalya Kültür Yolu Festivali başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet