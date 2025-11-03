Dolar
İzmir'de kentsel dönüşüm hak sahiplerinden Büyükşehir Belediyesine kira tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, kira desteğinin yetersiz kaldığını savundu.

Metin Aydemir  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
İzmir'de kentsel dönüşüm hak sahiplerinden Büyükşehir Belediyesine kira tepkisi

İzmir

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada proje kapsamında belediye tarafından ödenen 12 bin liralık kira desteğinin, İzmir'in kira ortalamasının altında kaldığını belirtti.

Belediyenin vatandaşların mağduriyetini görmezden geldiğini ileri süren Uslu, şunları kaydetti:

"Uzundere halkı, belediyenin bu düşük kira bedelleriyle yaşam mücadelesi veremez. Hiçbir vatandaş, kendi evinden çıkarıldıktan sonra aldığı kira desteğiyle yeni bir ev tutamıyorsa bu, açık bir sosyal adaletsizliktir. Adalet sadece sözle değil kararla ve icraatla olur. Kentsel dönüşüm, Uzundere halkının rızası ve refahı olmadan başarıya ulaşamaz. Bu mesele siyasi bir tartışma değil doğrudan halkın yaşam mücadelesidir."

Uslu, kira bedellerinin piyasa koşullarına uygun şekilde belirlenmesini talep ederek, "Sosyal belediyecilik, halkın yükünü hafifletmekle olur, artırmakla değil. Bu çağrımız bir talep değil haklı bir uyarıdır. Unutulmasın ki adalet kağıt üzerindeki rakamlarla değil vatandaşın hayatındaki karşılığıyla ölçülür." ifadelerini kullandı.

