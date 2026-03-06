Dolar
44.06
Euro
51.19
Altın
5,082.50
ETH/USDT
2,082.50
BTC/USDT
71,228.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız
logo
Dünya

Hindistan'da kalkıştan sonra radardan kaybolan savaş uçağının düştüğü açıklandı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kalkıştan bir süre sonra kaybolan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Hindistan'da kalkıştan sonra radardan kaybolan savaş uçağının düştüğü açıklandı

Ankara

Hindistan Hava Kuvvetlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Su-30MKI" tipi savaş uçağının, eyaletin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi.

Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu aktarılan açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Uçağı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Hindistan'da kalkıştan sonra radardan kaybolan savaş uçağının düştüğü açıklandı

Hindistan'da kalkıştan sonra radardan kaybolan savaş uçağının düştüğü açıklandı

Hindistan'da bir mahkemenin yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal aldığı ortaya çıktı

Netanyahu'nun "altıgen" ittifak söylemi ve bölgesel dengelere etkisi

Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliğin ardından ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırıyor

Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliğin ardından ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırıyor
İsrail-Hindistan hattında yeni hamle: Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma operasyonu mu?

İsrail-Hindistan hattında yeni hamle: Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma operasyonu mu?
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet