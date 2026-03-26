Hindistan, yeterli akaryakıt stoku bulunduğunu belirterek dezenformasyona karşı uyardı
Ankara
Hindistan hükümeti, petrol şirketlerinin ödeme sistemlerinde yaşanan değişiklikler ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine dair iddiaların ardından yeterli stok bulunduğunu belirterek, vatandaşları dezenformasyonlara karşı uyardı.
- Hindistan'da "petrol sıkıntısı olabileceği" iddiası, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara yol açtı
Hindistan Basın Bilgi Bürosu (PIB), "petrol arzının duracağı ve ülke genelinde akaryakıt krizi yaşanacağı" yönündeki haberlerin kamuoyunda endişe yaratması üzerine açıklama yayımladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hindistan'ın akaryakıt tedarikinin "güvenli ve kontrol altında" olduğu vurgulanan açıklamada, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin hiçbir bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yaşanmadığı, ülkede panik oluşturmayı amaçlayan dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtmişti.