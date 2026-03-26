Hindistan, yeterli akaryakıt stoku bulunduğunu belirterek dezenformasyona karşı uyardı

Hindistan hükümeti, ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine dair iddiaların ardından yeterli stok bulunduğunu belirterek, vatandaşları dezenformasyonlara karşı uyardı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Hindistan hükümeti, petrol şirketlerinin ödeme sistemlerinde yaşanan değişiklikler ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine dair iddiaların ardından yeterli stok bulunduğunu belirterek, vatandaşları dezenformasyonlara karşı uyardı.

Hindistan Basın Bilgi Bürosu (PIB), "petrol arzının duracağı ve ülke genelinde akaryakıt krizi yaşanacağı" yönündeki haberlerin kamuoyunda endişe yaratması üzerine açıklama yayımladı.

Hindistan'ın akaryakıt tedarikinin "güvenli ve kontrol altında" olduğu vurgulanan açıklamada, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin hiçbir bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yaşanmadığı, ülkede panik oluşturmayı amaçlayan dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Hindistan'da akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik çıkan iddialar üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.

Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtmişti.

