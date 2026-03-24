Modi, Trump ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine vurgu yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının tüm dünya için önem taşıdığını belirtti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Ankara

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump ile "Batı Asya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu" ifade eden Modi, Hindistan'ın bölgede gerilimin azaltılması ve barışın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini desteklediğini kaydetti.

Modi, tarafların barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara ilişkin temas halinde olma konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın açık, güvenli ve erişilebilir kalmasının sağlanması tüm dünya için önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor da X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump ve Modi görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gor, görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının önemi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikini görüşmek üzere bugün İngiltere'ye gidecek

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den "Hürmüz Boğazı, savaşanlar hariç herkese açıktır" mesajı

Modi, Trump ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine vurgu yaptı

ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 arttı

WSJ: Binlerce ABD deniz piyadesi 27 Mart'ta Orta Doğu'ya varacak

WSJ: Binlerce ABD deniz piyadesi 27 Mart'ta Orta Doğu'ya varacak
ABD-İsrail ve İran Savaşı petrol piyasasında 500 milyon varillik kayba sebep oldu

ABD-İsrail ve İran Savaşı petrol piyasasında 500 milyon varillik kayba sebep oldu
AB Konseyi Başkanı Costa'dan ABD'nin Orta Doğu'daki saldırılarına tepki

AB Konseyi Başkanı Costa'dan ABD'nin Orta Doğu'daki saldırılarına tepki
