Dolar
44.35
Euro
51.41
Altın
4,420.34
ETH/USDT
2,127.10
BTC/USDT
69,477.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8'den yüzde 1,8'e revize edildi.

Dilara Zengin Okay  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,8 arttı.

Mart ayının başında yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8 arttığı öngörülmüştü.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 artmıştı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üretim yüzde 1,5 artarken, çalışma saati yüzde 0,2 azaldı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,1 arttı. Söz konusu oran 2024'te yüzde 3 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde yaşanan artış da yüzde 2,8'den yüzde 4,4'e revize edildi.

Birim emek maliyeti geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1 artmıştı.

ABD'de birim emek maliyeti geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Geçen yıl genelinde ise birim emek maliyeti yüzde 2,3 yükseldi. Birim emek maliyeti 2024'te yüzde 2,4 artmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet