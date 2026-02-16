Dolar
Gündem

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Can Efesoy  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan'ın telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

