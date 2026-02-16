Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan'ın telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.
