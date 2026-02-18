Dolar
43.76
Euro
51.83
Altın
4,938.81
ETH/USDT
2,000.60
BTC/USDT
67,846.00
BIST 100
14,274.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hartum'da HDK'den kurtarılan bölgelerde 2 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Sudan'da Mayıs 2025'te ordunun yoğun çatışmaların ardından Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) aldığı başkent Hartum'da iki yılın ardından teravih namazı kılındı.

Ahmed Satti  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Hartum'da HDK'den kurtarılan bölgelerde 2 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Hartum

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre başkent Hartum'un doğusundaki Menşiyye Mahallesi'ndeki Seyyide Senhuri Camisi'nde ilk teravih namazı eda edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sudan'ın ünlü hafızlarından Şeyh ez-Zeyn Muhammed Ahmed'in kıldırdığı namazda caminin dolu olduğu ve namazın caminin bahçesinde kılındığı görüldü.

Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, X platformundaki paylaşımında, "Aziz halkımızı, mübarek ramazan ayını karşılarken en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhan, "Yüce Allah’tan bu ayı Sudan ve halkı için bir zafer vesilesi kılmasını niyaz ediyoruz. Ramazanın, ülkemize güvenli, istikrarlı ve birlik içinde olduğu günlere ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ramazanın ilk gününün bugün idrak edildiği Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Ordu güçleri, Mart 2025'te, çatışmaların başladığı başkent Hartum'un büyük bir bölümünü kontrol altına almış, Mayıs 2025'te ise başkentin tamamında kontrolü sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Havzası'ndaki kirlilik nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon lira ceza
Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 11 sosyal medya hesabına erişim engeli
Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi
Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde kısmen taştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hartum'da HDK'den kurtarılan bölgelerde 2 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Hartum'da HDK'den kurtarılan bölgelerde 2 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

ABD Başkanı Trump’tan ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı

Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama

Gazze'de ilk teravih namazı kılındı

Gazze'de ilk teravih namazı kılındı
İstanbul'da cadde ve sokaklar ramazan temalı süslemelerle ışıklandırıldı

İstanbul'da cadde ve sokaklar ramazan temalı süslemelerle ışıklandırıldı
Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet