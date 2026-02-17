Dolar
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda ramazan hilalinin yarın ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görüleceği, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda ramazan hilalinin yarın ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görüleceği, hilalin görülebilirlik anının Türkiye saatiyle 06.42 olduğunu bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat Perşembe günü 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacaktır."

