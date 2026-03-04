Dolar
43.96
Euro
51.20
Altın
5,185.24
ETH/USDT
2,066.10
BTC/USDT
71,172.00
BIST 100
13,045.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Yaşam

Tekirdağ'da dört kuşaktır kaynayan gelenek: Şakşaki şekeri

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aile işletmesi tarafından üretilen "şakşaki şekeri", ramazanda bakır kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Fırat Çakır  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Tekirdağ'da dört kuşaktır kaynayan gelenek: Şakşaki şekeri Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Teknoloji ve seri üretimin yaygınlaşmasına rağmen el emeğine dayalı üretim anlayışını sürdüren aile işletmesi, kökleri Osmanlı dönemine uzanan nostaljik lezzeti yaşatmak için çaba gösteriyor.

Bakır kazanlarda kaynatılan şekerin üretim süreci ise sabır ve ustalık gerektiriyor.

İşletme sahibi Mehmet Ilıca, AA muhabirine, şakşaki şekeri üretiminin, dedelerinden miras kaldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şakşaki şekerinin yalnızca bir tatlı olmadığını, kültürel değer taşıdığını dile getiren Ilıca, "Bu gelenekler kaybolmasın diye yapmaya çalışıyoruz. Dört nesil oluyor. Dedem dayısından öğrenmiş, babam, ben ve çocuklarımız. İnşallah torunlarımız da devam eder." dedi.

Osmanlı döneminden bu yana yapılan şekeri aynı usulle üretmeye özen gösterdiklerini belirten Ilıca, üretim sürecinin zahmetli olduğunu anlattı.

Şakşaki şekerinin özellikle ramazanda yapıldığını ifade eden Ilıca, "Bu mısır ekmeği ve nohut çöreği ile yenen bir tatlı. Yemesi kolay, uğraşması zor. En az bir saat şerbeti kaynatıyorsun. Bir saat ince ince döküyorsun. Ardından yaklaşık bir hafta mayalanmaya bırakıyorsun. Oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç." diye konuştu.

Ilıca, Trakya'da ramazanın nostaljik tatlıları arasında şakşaki şekerinin özel bir yeri olduğunu belirtti.

El emeğine dayalı üretim yaptıklarını vurgulayan Ilıca, "Bu, Osmanlı'dan gelen bir gelenek. Ramazanda yenilen bir yiyecek. Para bir tarafa, gelenekler devam etsin diye uğraşıyoruz. Bizden başka bilen ve yapan kalmadı. Yıllardır tattırmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskiden mukabelelerin ardından şakşaki şekerinin dağıtılmasının adet olduğunu anlatan Ilıca, özellikle teravih namazı çıkışlarında çocuklara verilen şekerin ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu kaydetti.

"Katkı maddesi yok"

İşletmenin genç kuşak temsilcisi Eray Ilıca da 1970'li yıllara kadar tonlarca üretim yapıldığını ancak bugün geleneğin unutulmaması için üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Şakşaki şekerinde katkı maddesi bulunmadığını belirten Ilıca, "Şeker ve fındık kullanıyoruz. Şerbeti kaynattıktan sonra ince ince fındığa yediriyorsun. Ne kadar ince dökersen o kadar tırtıklı ve iri oluyor. Kalın döktüğünde şekli bozuluyor. Yıllardır aynı dengeyi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Sadece ramazanda üretim yaptıklarını dile getiren Ilıca, çevre illerden de talep aldıklarını, sosyal medya üzerinden şakşaki şekerini tanıtmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Palandöken'de kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı
AFAD Başkanı Pehlivan: Afetlere karşı topyekun hazırlanmalı, olası riskleri en aza indirmeliyiz
Komandolar, Sarıkamış'ta kar üstünde eğitimlerini sürdürüyor
Türkiye ve Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 34. yılını kutluyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da dört kuşaktır kaynayan gelenek: Şakşaki şekeri

Tekirdağ'da dört kuşaktır kaynayan gelenek: Şakşaki şekeri

Kayseri'de iki genç 4 yıldır manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor

Afyonkarahisar'da kadınlar kooperatif çatısı altında hediyelik eşya üretimini artırıyor

Tarihi camide yıllardır "Ümmet İftarı" aynı sofrada buluşturuyor

Tarihi camide yıllardır "Ümmet İftarı" aynı sofrada buluşturuyor
Kadın girişimcinin bebek ürünleriyle büyüyen hayali 11 kadına iş kapısı açtı

Kadın girişimcinin bebek ürünleriyle büyüyen hayali 11 kadına iş kapısı açtı
Kocaeli'de öğrenciler ramazanda iyilikte yarışıyor

Kocaeli'de öğrenciler ramazanda iyilikte yarışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet