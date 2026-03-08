Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,935.00
BTC/USDT
67,117.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

Gaziantep'te aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan ayında her gün 5 bin kişiye iftarlık hazırlıyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Aşçılık Bölümü öğrencileri, okulun endüstriyel mutfağında haftanın 5 günü aldıkları uygulamalı eğitimlerle çeşitli yemekler hazırlıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğretmenlerinin gözetiminde sabahın erken saatlerinden itibaren kazanların başına geçen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarına, ihtiyaç sahiplerine ve iftar çadırlarına yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler Gaziantep'in yanı sıra Kilis ve Kahramanmaraş'a da gönderiliyor.

Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Kurt, AA muhabirine, okulda yiyecek ve içecek hizmet alanlarında döner sermaye işletmesinin bulunduğunu ve bu faaliyetlerin burada yürütüldüğünü söyledi.

Bölümde 70 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"40'ı kız 30'u erkek olmak üzere öğrencilerimiz işletmede uygulamalı olarak eğitime katılmakta. Bu süreçte öğrencilerimiz hem eğitim görmekte hem de kazandıkları ücretle ailelerine katkı sağlıyor. Yaptığımız yemekler çeşitli kamu kurumlarına gidiyor. İsteğe bağlı 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Çocuklarımız burada işi öğrenip mezun olduklarında kendi sektörlerinde iş bulma imkanı bulabiliyor ya da kendi işletmelerini açabiliyor. Burada hem okulumuz hem öğrencilerimiz kazanıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda eğitimlerini uygulamalı olarak sürdürüyor."

"Öğrencilerimiz yemek işini zevkle yapıyor"

Kurt, ramazan ayında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta toplamda 2 bin 500 kişiye çadır yemekleri verdiklerini, geriye kalan 2 bin 500 kişilik yemeği de taşımalı okullara ve ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin yemek işini zevkle yaptığını dile getiren Kurt, "Buradaki öğrencimiz zaten kendi mesleğini yapmış oluyor. Burada öğrendikleri bilgilerle mezun olunca iş sahibi oluyor. Biz lise olarak farklı firmalarla görüşüp öğrencilerimize mezun olduktan sonra iş konusunda yardımcı oluyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin hepsi şu an farklı sektörlerde kendi işlerini yapıyor." dedi.

"Mezun olduktan sonra otellerde aşçı olarak çalışmak istiyorum"

10'uncu sınıf öğrencisi Emine Atay ise okulda aşçılık ve yemek pişirme tekniklerini öğrendiğini belirterek, "Burada pilav yapıp et doğruyoruz. Aynı zamanda pasta da yapıyoruz. Yine sulu yemekler de yapıyoruz. Yaptığımız yemekleri iftar çadırlarına dağıtıyoruz. Bunun için de çok mutluyum. Mezun olduktan sonra otellerde aşçı olarak çalışmak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

12'inci sınıf öğrencisi Ecrin Durmuş da aşçılık mesleğinin çocukluğundan beri hayali olduğunu dile getirerek, "Burada hocalarım sayesinde kendimi yetiştirebiliyorum. Burada yine çok güzel şeyler öğrendim. Birçok yemeği yapabiliyoruz. Şu anda iftar çadırlarına yemek yapıp gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
İzmir'deki yağışlar barajların yanı sıra yer altı sularına da yaradı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Benzer haberler

Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

Lise öğrencileri "tarladan tabağa" konseptiyle hazırladıkları iftar sofralarında 1500 misafir hedefliyor

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi, iftar sofralarını süsleyen "güllaç"ı ve ülkesinin "kolak" tatlısını hazırladı

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin iftarlıklarını gönüllü kadınlar hazırlıyor

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin iftarlıklarını gönüllü kadınlar hazırlıyor
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği iftar programı düzenledi

İsviçre'de Uluslararası Demokratlar Birliği iftar programı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet