ABD Başkanı Trump’tan ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının "birçok Amerikalı için kutsal bir zaman" olduğunu belirterek, bu dönemin merhamet ve tevazu gibi ortak değerleri pekiştirdiğini ifade etti.
New York
Trump, Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan mesajında, ramazan ayı dolayısıyla ABD’li Müslümanlara hitap etti.
Ramazanın manevi yenilenme ve tefekkür ayı olduğuna işaret eden Trump, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan, Tanrı'nın sayısız nimetlerine şükran duyma açısından kutsal bir dönemdir. Birçok Amerikalı için bu kutsal zaman, dua ve orucu öne çıkarır, aile ve topluluk bağlarını güçlendirir, şefkat, hayırseverlik, merhamet ve tevazu gibi ortak değerlerimizi teyit eder."
Trump, "Tanrı tarafından bahşedilen özgürce ibadet etme hakkının" ABD ulusunun ayırt edici bir özelliği olduğunu belirterek, bunun ülkenin refahı ve gücünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.
Mesajının devamında, yönetiminin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesini teminat altına almaya çalıştığını vurgulayan Trump, "Bu lütuf ve iyilik mevsiminde, evlerde mutluluk ve huzur, dünyada birlik ve barış, gelecek yılda ise bereketler için dualarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Trump, Japonya ile varılan ticaret anlaşması kapsamında yapılacak ilk yatırım projelerini duyurdu
Trump, konuya dair Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.
Japonya ile yapılan "devasa" ticaret anlaşmasının hayata geçtiğini bildiren Trump, "Japonya, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk kısmını resmi ve mali olarak başlattı. Bu, Amerikan sanayi tabanını canlandırmak, yüzbinlerce harika Amerikan işini yaratmak, ulusal ve ekonomik güvenliğimizi hiç olmadığı kadar güçlendirmek için yaptığımız tarihi ticaret anlaşmasının bir parçası." ifadelerini kullandı.
Trump, bu kapsamda, Texas eyaletindeki petrol ve gaz, Ohio eyaletindeki enerji üretimi ve Georgia eyaletindeki kritik mineraller gibi stratejik alanlarda üç "muazzam" projeyi duyurmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Projelerin ölçeğine değinen Trump, şöyle devam etti:
"Bu projelerin ölçeği o kadar büyük ki, çok özel bir kelime olmadan gerçekleştirilemezdi. Tarifeler... Ohio'daki gaz santrali tarihin en büyüğü olacak, Amerika Körfezi'ndeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi ihracatı artıracak ve ülkemizin enerji hakimiyetini daha da ileriye taşıyacak, kritik mineraller tesisimiz ise yabancı kaynaklara olan aptalca bağımlılığımızı sona erdirecek."
Trump, Amerika'nın yeniden inşa ettiğini, ürettiğini ve kazandığını vurgulayarak, ABD ve Japonya için "çok heyecan verici ve tarihi" bir dönem olacağını belirtti.
"Projeler 36 milyar dolarlık bir taahhüdü temsil ediyor"
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'ın duyurduğu projelere ilişkin, "Bu projeler, ekonomimizin kilit sektörleri olan enerji üretimi, petrol ve doğalgaz ile ileri imalat alanlarında 36 milyar dolarlık bir taahhüdü temsil ediyor. Stratejik ticaret tam olarak budur." değerlendirmesinde bulundu.
Ohio'daki tesisin 9,2 gigavat elektrik üreteceğini ve şebeke güvenilirliğini güçlendireceğini kaydeden Lutnick, uygun maliyetli enerjiyle Amerikan imalatını destekleyeceklerini anlattı.
Lutnick, Amerika Körfezi'nde inşa edilecek derin deniz ham petrol ihracat tesisi projesine ilişkin de "Projenin ABD'nin yıllık 20-30 milyar dolarlık ham petrol ihracatını sağlaması, rafinerilerimiz için ihracat kapasitesini güvence altına alması ve Amerika'nın dünyanın önde gelen enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Son proje kapsamında da ABD'de sentetik endüstriyel elmas üretim kapasitesi oluşturacaklarını kaydeden Lutnick, böylelikle bu alanda ABD'nin talebinin tamamının ülke içinde karşılanacağını, yabancı tedarike bağımlı olunmayacağını vurguladı.
Lutnick, "Bu projelerin birlikte, binlerce yüksek nitelikli Amerikan istihdamı yaratması bekleniyor. Sermayeyi Japonya sağlıyor. Altyapı ABD'de inşa ediliyor. Getiriler Japonya'nın kazanç elde etmesini sağlayacak şekilde yapılandırılırken, Amerika stratejik varlıklar, genişlemiş sanayi kapasitesi ve güçlenmiş enerji hakimiyeti elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.