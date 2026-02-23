Dolar
43.82
Euro
51.86
Altın
5,132.03
ETH/USDT
1,879.40
BTC/USDT
65,720.00
BIST 100
14,092.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha geniş kapsamlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

Şilan Turp  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

Ankara

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki ülke arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tutuyor.

Kaynaklar, Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda değerlendirilen hedefler arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının bulunduğunu savunan kaynaklar, söz konusu hamlenin de işe yaramaması durumunda Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" değerlendirdiğini danışmanlarına ilettiğini öne sürdü.

Kaynaklar, yönetim içinde, bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda tereddütler bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, askeri gerilimi önlemeye yönelik yeni bir önerinin de gündemde olduğunu iddia eden kaynaklar, İran'ın yalnızca tıbbi araştırma ve tedavi amaçlı, son derece sınırlı bir nükleer zenginleştirme faaliyetine izin verilmesi seçeneğinin tartışıldığını kaydetti.

Kaynaklar, tarafların bu öneriyi kabul edip etmeyeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu aktardı.

ABD ile İran arasındaki müzakereler

ABD ile İran arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

NYT: Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor

Küresel piyasalar tarife belirsizliği ve jeopolitik risklerle haftaya temkinli başladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız. Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız. Her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık
İran ile ABD nükleer görüşmeleri 26 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek

İran ile ABD nükleer görüşmeleri 26 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek

İran'ın Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi

İran'ın Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet