Gündem

Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı.

İsmail Kaya  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı

Adıyaman

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine giden 10 yaşındaki erkek çocuk, sürü halinde gezen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Olayı fark eden bölgedeki vatandaşlar, köpekleri uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.

Saldırı anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

