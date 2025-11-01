Dolar
Dünya

YTB Başkanı Turus, İsveç'e ilk gelenlerden 100 yaşındaki Esma Zengin'i ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, İsveç'e ilk gelen neslin son temsilcilerinden 100 yaşındaki Esma Zengin'i ziyaret etti.

Atila Altuntaş  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
YTB Başkanı Turus, İsveç'e ilk gelenlerden 100 yaşındaki Esma Zengin'i ziyaret etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç'te Türk diasporasının 60. yılı etkinliği çerçevesinde başkent Stockholm'de bulunan Turus, Esma Zengin'i evinde ziyaret ederek, elini öptü ve çiçek takdim etti.

Ziyarette duygulanan Esma Zengin, kendi eliyle ördüğü namazlığı Başkan Turus'a hediye etti.

Eşinin İsveç'e 59, kendisinin de 56 yıl önce geldiğini anlatan Zengin, "İsveç'e geldikten bir yıl sonra bir restoranın bulaşık bölümünde çalışmaya başladım. Altı kişinin yaptığı işi yapıyordum. İşe giderken gelirken yolu bilmediğim için trene peşkir bağladım. Trene bağladığım peşkiri bulamadım 6 saat orada mahsur kaldım sonra eşim beni buldu." dedi.

Başkan Turus da Zengin'i ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve gurbete ilk gelenlerin haklarının ödenmeyeceğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Başkan Turus, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Botkyrka Fittja Ulu Camisi'ni de ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vatandaşların sorunlarıyla tek tek ilgileneceğini belirten Turus, cami başkanı İsmail Zengin'e bir tablo takdim etti.

