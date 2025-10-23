Dolar
Ekonomi

Bakan Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile yaptıkları görüşmede, ortak projeleri hayata geçirmek üzere temasları daha da sıklaştırma kararı aldıklarını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Bakan Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef ile görüştü

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında geldikleri Umman'da, bu ülkenin Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da bulunduğunu belirten Bolat, burada Türkiye ve Umman ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülen Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın sağlayacağı yeni fırsatların ele alındığı bilgisini verdi.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin karşılıklı derinleştirilmesine yönelik somut işbirliği alanlarının da değerlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Umman'ın ekonomik dönüşüm hedeflerini içeren Vizyon 2040 programı çerçevesinde müteahhitlik, yeşil ekonomi, turizm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğimizin artırılması konusunda mutabık kaldık. Bu doğrultuda, iki ülke iş çevrelerinin karşılıklı imkanları daha iyi tanımalarını sağlamak ve ortak projeleri hayata geçirmek üzere önümüzdeki dönemde temaslarımızı daha da sıklaştırma kararı aldık. İki ülke liderlerinin yıllık 5 milyar dolar olarak hedefledikleri ortak ticaret hacmini gerçekleştirmek için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantılarını, karşılıklı ihtisas fuar katılımlarını, genel ve sektörel ticaret heyetlerini, karşılıklı eğitim ve teknik işbirliğini, serbest bölgeler ve organize sanayi bölgeleri işbirliğini artırma kararı aldık."

