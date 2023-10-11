Dolar
27.73
Euro
29.41
Altın
1,873.96
ETH/USDT
1,577.10
BTC/USDT
27,282.00
BIST 100
8,405.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) ve Parlamento Forumu'na katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Duygu Yener, Ali Kemal Akan  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zirve, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-14 Ekim'de "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek. Dokuzuncu P20 Zirvesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hızlandırılmasına ilişkin dört üst düzey oturuma ev sahipliği yapacak.

Kurtulmuş, Hindistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin açılışında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, katılımcı ülkelerin meclis başkanları onuruna vereceği davete katılacak.

Zirve kapsamındaki oturumlar ile çalışma yemeğine iştirak edecek Kurtulmuş'un, meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül eşlik edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu
Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, P20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (İsrail-Filistin çatışması) Uluslararası camia sorumluluklarını yerine getirmeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı O Fearfhail ile görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet