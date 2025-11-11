Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangına havadan müdahale ediliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'ndaki yangına helikopterle müdahale ediliyor.
İlçenin kuzeybatısında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı'nda üç gün önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin alanın bataklık olması nedeniyle zor koşullarda çalışma yürüttüğü bölgeye bugün Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünün yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Çok sayıda kuş türünün ve yaban hayvanının barındığı sazlıktaki yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma sürüyor.
