logo
Gündem

Anıtkabir 10 Kasım'da 1 milyon 219 bin 148 ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 1 milyon 219 bin 148 kişi tarafından ziyaret edildi.

Utku Şimşek  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Anıtkabir 10 Kasım'da 1 milyon 219 bin 148 ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

