Bartın'da şiddetli fırtına nedeniyle çatı uçtu, 6 araç hasar gördü

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısının büyük bölümü fırtınanın etkisiyle savruldu.

Çatıdan düşen parçalar, bina önünde park halinde bulunan 6 araçta hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çatının büyük bölümü binanın yanına düştü.

Çatısı uçan apartman ve çevredeki binalarda oturanlar, olay anında büyük bir gürültüyle kendilerini dışarı attıklarını ifade etti.