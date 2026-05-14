Bazı illerde sağanak, dolu, fırtına ve hortum etkili oldu Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, dolu, fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de yerel yağışlar görüldü.

Kısa süreli dolu yağışının gerçekleştiği Menemen'de hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, iklim değişikliğinin ekstrem hava olaylarının daha sık ve etkili yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Son günlerde Ege Denizi'nde deniz yüzeyi sıcaklığının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıktığını belirten Tağıl, "Bu koşullar altında bölgeye kuzeybatıdan sokulan soğuk hava kütlesi, bugün İzmir'de küçük çaplı hortum oluşumuna neden oldu. Sıcak ve nemli havanın hızla yükselmesi, atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkını artırarak yer yer dolu yağışlarını da beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde de atmosferde biriken enerji, batı ve kuzeybatıdan gelen serin hava kütleleriyle karşılaştığında ani ve güçlü konvektif fırtına sistemlerini tetikleyebilir." dedi.

Çorum

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açarken, Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde de gök gürültülü yağışla birlikte yer yer dolu etkili oldu.

Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi.

Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Öte yandan hortumun oluşumu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, AA muhabirine, hortum nedeniyle iki köyde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Hortum nedeniyle köylerdeki birçok hanede hasar meydana geldiğini belirten Köksal, "Buna şükür, can kaybı yok. AFAD ekiplerimiz, itfaiye, Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadalar. Tüm ekiplerimiz yoğun gayretle çalışıyorlar. Tespitlerini yaptılar, çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar ve altyapı hasarlarını ekiplerimiz belirlemek üzere çalışıyor." dedi.

Devletin ilgili kurumlarının seferber edildiğini vurgulayan Köksal, şöyle konuştu:

"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, özel sektörümüzün yatırımcı kuruluşları da şu an burada görevlerini icra ediyorlar. Vatandaşımızın yaralarını sarıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Evleri zarar gören vatandaşlarımızı, buraya çok yakın olan Kalederesi köyümüzün yatılı bölge ilkokulu binasında misafir edeceğiz. Barınma ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı orada misafir edeceğiz. Kurumlarımız seferber edildi, vatandaşımız dışarıda kalmayacak." diye konuştu.

Oyaca köyü muhtarı Garip Kemeç de hortumun öğle saatlerinde çıktığını dile getirerek, "Hortumdan dolayı bütün evlerimizin çatıları hasar gördü. 2 yaralımız var köyümüzde. Köyümüz adına çok üzgünüm. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Hortumdan etkilenmeyen Hacıosman köyü sakinlerinden Saadettin Koçyiğit ise komşuları olarak hortumdan etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi ve manevi yardım etmeye hazır olduklarını, konaklama için evlerini açabileceklerini söyledi.

İlgili kurumların hızla köye geldiğini anlatan Koçyiğit, "Devletimizin gücünü biz bugün yanımızda gördük. Görmeye de devam edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde ise gök gürültülü yağışla birlikte yer yer dolu görüldü.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış nedeniyle ekili araziler dolu taneleriyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla hafta boyu devam edecek.

Dodurga ilçesinde ise gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çankırı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hortum oluştu.

İlçede öğleden sonra rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı. Bir süre sonra arazide oluşan hortum, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Manisa'da dolu ve fırtına etkili oldu

Manisa'nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerinde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

Demirci'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetlendi. İlçede yağmurun ardından dolu etkili oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz bahçelerinde olası zarar tespiti için sahada inceleme başlattı.

Gördes'te ise fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçtu. Savrulan çatı yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun çatısındaki bir sac, şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Parçaların isabet ettiği 4 hükümlü hafif yaralandı.

Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Korkut, Karaali, Karakaya, Sarayözü, İmirler, Aşağı Ovacık ve Yeniköy köylerinde sağanak nedeniyle sel oluştu.

Yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su basarken, tarım arazilerinde de zarar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarında çalışma başlatırken, polis ekipleri önemli kavşak ve yollarda güvenlik önlemi aldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak su baskınlarına yol açtı

Tokat'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde sel oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar, caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlarından çıkamadı.

Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ev ve iş yerleri ile caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan ilçede dolu da etkili oldu.

Uşak'ta fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, 2 araç hasar gördü

Uşak'ta öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkili olduğu Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı apartman ve evlerin çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara neden oldu.

Olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde itfaiye ve polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Ankara'da şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü



Ankara'nın Çankaya ilçesinde şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 araç hasar gördü.

GMK Bulvarı'nda park halinde olan 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı araçların üstüne şiddetli rüzgar nedeniyle 2 ağaç devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ağaçların devrilmesi sonucu bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti trafiğe kapanırken, 2 araçta hasar meydana geldi.

İş makineleri ve belediye ekiplerinin 3 saatlik temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Eskişehir'de yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı.

Kentin bazı noktalarında gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gök gürültülü sağanak sırasında Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan Yassıhöyük Mahallesi Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin içine, avlusuna ve yanındaki sokağa saçıldı.

Beton parçalarının çarptığı caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümünde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Cami kapısına ve camlarına "Dikkat, çökme riski vardır. Uzak durunuz" yazısı asıldı.

Mahalle Muhtarı Serkan Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlıkta oturdukları esnada şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

Sesin ardından her yerin toz duman olduğunu kaydeden Algan, "Dışarı çıkıp baktık, 'Herhalde trafo patladı' diye düşündük. Camiye bakınca minarenin yerinde olmadığını gördük. Minare göçmüş, parçaları etrafa saçıldı. Allah'tan bir can kaybımız yok. İçeride cami hocamız vardı ama herhangi bir yaralanan yok. Camimiz şu anda kullanılamaz halde. Minare çöktü, cami dışına yaptırdığımız bölmeler göçtü. Sıfırdan tekrar yapacağız." diye konuştu.

Mahalle sakini Cengiz Algan (60) ise olay anında yağıştan dolayı araziye gidemedikleri için kahvehanede oturduklarını kaydetti.

Elektrik tellerinin sallandığını gördüklerini dile getiren Algan, "Şiddetli ses duyunca dışarıya koştuk. Dışarıya çıktığımızda trafonun patladığını zannettik. Toz bulutu çekildikten sonra cami minaresinin yıkıldığını gördük. Minarenin kapısı olduğu yerden 50 metre uzağa düştü. Parçalar park halindeki bir araca az da olsa zarar verdi. Evlerin elektrik sayaçlarında hasar oluştu. Elektrik kesintisi oldu. Yetkililer gelip geçici elektrik sağladı. Elektronik cihazlarımız zarar gördü." dedi.

Cami imam hatibinin olaydan zarar görmediğine değinen Algan, "İmam, bize olay anında camide temizlik yaptığını söyledi. Onun o an orada olduğunun da farkında değildik. Dışarı çıkmış, korkmuş." ifadelerini kullandı.



