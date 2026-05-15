Viyana'da İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı alternatif konser düzenlendi

"Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı.

İsrail’in Eurovision’a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin’e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Gazze'deki soykırım, işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilendi.

[1/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [2/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [3/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. Etkinliğe katılan Filistinli aktivist Kanaan Shaat, AA muhabirine konuştu. [4/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser, başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlendi. [5/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [6/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [7/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, AA muhabirine konuştu. [8/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [9/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [10/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [11/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser, başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlendi. [12/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [13/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. Etkinliğe katılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli Avusturyalı sanatçı Patrick Bongola (Topoke) AA muhabirine konuştu. × [1/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [2/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [3/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. Etkinliğe katılan Filistinli aktivist Kanaan Shaat, AA muhabirine konuştu. [4/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser, başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlendi. [5/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [6/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [7/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, AA muhabirine konuştu. [8/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [9/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [10/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [11/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser, başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlendi. [12/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. [13/13] Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımını protesto etmek amacıyla alternatif konser düzenlendi. "Şarkı Protestosu-Soykırıma Sahne Yok" başlığıyla başkentteki Maria-Theresien Meydanı'nda düzenlenen konsere, çok sayıda uluslararası sanatçı ile aktivist katıldı. Etkinliğe katılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli Avusturyalı sanatçı Patrick Bongola (Topoke) AA muhabirine konuştu.

Filistin diaspora korosu Shatat’ın performansıyla başlayan konserde, dinleyiciler sık sık "Filistin’e özgürlük" ve "İsrail’e boykot" sloganları attı.

Konserde Filistinli sanatçı Ahmed Eid, Brezilya asıllı Avusturyalı sanatçı Celia Mara, İtalyan grup Banda POPolare dell’Emilia Rossa ve Avusturyalı müzik grubu Leftovers sahne aldı.

Etkinlik kapsamında birçok aktivist, gazeteci ve sanatçı, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dayanışma mesajı veren konuşmalar yaptı.

Konuşmacılar, soykırım yapan İsrail’i menetmeyen Avrupa Yayın Birliğine (EBU) tepki gösterdi.

Etkinlik organizatörleri, kültür ve sanatın "soykırımı normalleştiren propaganda aracı değil, direnişin sesi olması gerektiğini" vurguladı.

Etkinlikte ayrıca 16 Mayıs’ta Wiener Stadthalle çevresinde düzenlenecek Filistin'e destek gösterisine katılım çağrısı yapıldı.

İsrail, Eurovision Şarkı Yarışması'nı da öldürecek

Etkinliğe katılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli Avusturyalı sanatçı Patrick Bongola (Topoke), Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler ve Filistinli aktivist Kanaan Shaat, AA muhabirine konuştu.

Bongola, Afrika-Amerikalı şarkıcı Nina Simone'nin "Zamanın ruhunu yansıtmak bir sanatçının görevidir" sözlerini hatırlatarak, "Bu yüzden, soykırımcı bir devletle (İsrail) aynı sahneye çıkan herhangi bir sanatçının, sanatın ne anlama geldiğini tamamen ıskaladığını düşünüyorum." dedi.

Sanatın her zaman dünyanın dört bir yanındaki gerçekleri ortaya koyduğunu dile getiren Bongola, "Sanatçılar olarak ayağa kalkıp sesimizi yükseltmek ve dünyaya, soykırımcı İsrail devletinin bu sahnede yarışmasına, rekabet etmesine izin vermediğimizi göstermek bizim görevimizdir." diye konuştu.

Bongola, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Çünkü dokundukları her şeyi öldürüyorlar. Dolayısıyla (İsrail) sevgi, bir araya gelme, müzik ve sanatla ilgili olan Eurovision Şarkı Yarışması'nı da öldürecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in sadece Eurovision'u değil dünya genelinde demokrasiyi de yok ettiğine işaret eden Bongola, buna, Almanya ve Fransa'da Filistin'e destek gösterilerine yönelik baskıları örnek verdi.

Bongola, "İsrail'i korumak ve İsrail'e yönelik eleştirileri baskılamak istedikleri için demokrasinin nasıl yavaş yavaş öldürüldüğünü görüyoruz. Yani bu gördüğümüz bir şey. İsrail, demokrasiyi öldürüyor ve İsrail, Filistin'de Filistinlileri öldürdüğü gibi Eurovision Şarkı Yarışması'nı da öldürecek." ifadelerini kullandı.

Bugünkü konserde, Kolombiya'dan, Brezilya'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan ve Avusturya'dan insanların sahneye çıktığına dikkati çeken Bongola, dünyadaki halkların Filistin'in yanında olduğunu bildiklerini kaydetti.

"İsrail bir parçası olduğu sürece, (Eurovision) bunun bir geleceği yok"

Avusturyalı aktivist Langthaler ise Avrupa genelinde Filistinlileri katleden ve Müslümanları dışlayan hükümetleri kabul edemediklerini söyledi.

Langthaler, bazı ülkelerde önemli toplumsal hareketler yaşandığını ve bunların, İsrail ve diğerleri için yapılan bu "soykırım propagandasından" (Eurovision) çekildiğini ifade etti.

Ancak Avusturya hükümeti dahil soykırımı desteklemeye devam eden ülkelerin bulunduğunu belirten Langthaler, "Biz protesto edeceğiz, protestomuzu sürdürmekten başka çaremiz yok. İşte bu yüzden Filistinlilere ses vermek, demokratik haklara ses vermek, kapsayıcılık sağlamak için Song Protest'i yaptık." dedi.

Langthaler, "İsrail bir parçası olduğu sürece, bunun (Eurovision'un) bir geleceği yok, bir geleceği olmayacak. Çünkü bu bir propaganda gösterisi, bir kültürel etkinliğin suistimali ve kötüye kullanılması. Ama umuyoruz ki halkın tepkisi bunu değiştirecek kadar güçlü hale gelir." diye konuştu.

Bu konuda Avusturya'dan pek de umutlu olmadığını dile getiren Langthaler, kurumsal yapının herhangi bir muhalefete izin vermediğini, herhangi bir medyadan ve kamusal alandan dışlandıklarına işaret etti.

Langthaler, Avusturya hükümetinin, İsrail ile ilişkilerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Benim korkum, hükümetin sadece İsrail'e desteğini sürdürmekle kalmayıp, temel demokratik hakları ortadan kaldırmaya yönelik otoriter eğilimini de sürdüreceği yönünde. Zaten anayasayı ortadan kaldırıyorlar çünkü anayasa tarafsızlığı öngörüyor. Ve tamamen sömürgeci, soykırımcı bir terör devletinin (İsrail) tarafındalar. İnanılmaz bir şey. Bu, antifaşist ve demokratik bir gelenekten gelen anayasaya aykırıdır ve onlar bir kez daha otoriter bir yöne doğru ilerliyorlar."

"İşgalci İsrail'in müzik gibi barışçıl bir etkinliğe katılmasına 'hayır' diyoruz"

Filistinli aktivist Kanaan Shaat ise Gazze Şeridi'nde soykırım uygulayan bir ülkenin, barışçıl bir müzik etkinliğinin bir parçası olmasına bir türlü anlam veremediklerini belirtti.

Shaat, son 3 yılda on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail'in barışçıl bir müzik etkinliğinde yer almasının normalleştirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "İşgalci İsrail'in müzik gibi barışçıl bir etkinliğe katılmasına 'hayır' diyoruz." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun Avusturya temsilcilerinden biri olduğunu aktaran Shaat, şu anda filonun Türkiye'den Gazze'ye doğru yol aldığını anımsattı.

Shaat, uluslararası toplumu Filistinliler için harekete geçmeye, seslerini yükseltmeye ve canlarını ortaya koyanların olduğu Küresel Sumud Filosu ile dayanışma göstermeye çağırdı.