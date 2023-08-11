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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce Meclisimiz, millet iradesinin tecelligahı olma görevini ilelebet layıkıyla yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Aynur Ekiz  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümü mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"11 Ağustos 1923 günü kapılarını açan ve ardından Cumhuriyetimizi de ilan edecek olan 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, 100. yılında nice değerli hatıralarla yad ediyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce Meclisimiz, millet iradesinin tecelligahı olma görevini ilelebet layıkıyla yerine getirecektir."

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