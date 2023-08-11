TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem TBMM'nin açılış yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce Meclisimiz, millet iradesinin tecelligahı olma görevini ilelebet layıkıyla yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
11 Ağustos 1923 günü kapılarını açan ve ardından Cumhuriyetimizi de ilan edecek olan 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü, 100. yılında nice değerli hatıralarla yâd ediyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 11, 2023
Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce… pic.twitter.com/0OynUFHwNu
Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
"11 Ağustos 1923 günü kapılarını açan ve ardından Cumhuriyetimizi de ilan edecek olan 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, 100. yılında nice değerli hatıralarla yad ediyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce Meclisimiz, millet iradesinin tecelligahı olma görevini ilelebet layıkıyla yerine getirecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.