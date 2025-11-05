Dolar
42.09
Euro
48.39
Altın
3,983.04
ETH/USDT
3,454.10
BTC/USDT
103,847.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı

Trabzon ile Rusya'nın Soçi şehri arasında 14 yıl sonra yeniden organize edilen feribot seferlerinin ilki Trabzon Limanı'ndan gerçekleşti.

Hatice Diler  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Lider Line şirketine ait 450 yolcu, 200 araç kapasiteli "Seabridge" isimli gemi 12 saat sürecek yolculuğuna akşam saatlerinde düzenlenen seferle başladı.

Lider Line Acente ve Gemi Sorumlusu Mustafa Çakır, AA muhabirine, yıllar sonra Trabzon-Soçi arasında ilk sefere çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İlk sefere 20 yolcuyla çıktıklarını dile getiren Çakır, "Türkiye'nin her yerinden ve komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya dahil olmak üzere yoğun talep var. Bilgi için sürekli arayanlar var. Telefonlarımız susmuyor desek yeridir. Bilhassa yaz ve okul tatil dönemlerinde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur, uzun yıllar sonra hattı canlandırıyoruz." diye konuştu.

Çifte vatandaşlığı bulunan ve Soçi'de yaşayan Trabzonlu Aidin Köksal ise seferlerin yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Gürcistan üzerinden kendi aracımızla ya da uçakla İstanbul'a geliyorduk. Şimdi burası açılınca 3 bin 500 kilometre yol yapmaktansa 12 saat yolu gidip gelmek mükemmel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Kocaeli Valisi Aktaş: Çöken apartman ve tahliye edilen binalardaki çalışmalar tamamlanma noktasına geldi
MİT Başkanı Kalın, Hamas Müzakere Heyeti Başkanı Hayye ve beraberindeki heyetle görüştü

Benzer haberler

Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı

Trabzon-Soçi feribot seferleri 14 yıl sonra yeniden başladı

Putin, nükleer denemelerin hazırlıkları için çalışmaların yapılması talimatını verdi

Kremlin: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz

Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı

Rusya: Putin-Trump arasında yeni bir zirve için gerekli koşullar sağlanmadı
Trabzonlu usta 60 yıldır el emeğiyle deri ayakkabı imal ediyor

Trabzonlu usta 60 yıldır el emeğiyle deri ayakkabı imal ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'yi erişilebilir, entegre ve rekabetçi bir ulaşım ağına kavuşturduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet