Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
Moskova
Medvedev, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin eylemlerini eleştirdi.
Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün düzenlediği saldırının yer aldığı görüntüyü paylaşan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey."
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirmişti.
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı
Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.
Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü kaydeden Boçarov, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktı. Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yok." ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.