Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
90,692.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Moskova

Medvedev, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin eylemlerini eleştirdi.

Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün düzenlediği saldırının yer aldığı görüntüyü paylaşan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu petrol deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Volgograd bölgesine yönelik İHA'lar ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının hava savunma sistemlerince püskürtüldüğünü kaydeden Boçarov, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktı. Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da gece Ukrayna'ya ait 59 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

Güney Afrika'da, Çin, Rusya, İran donanmalarının katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenleniyor

Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı

Katar, Kiev’deki büyükelçilik binasının hava saldırısında hasar gördüğünü açıkladı
Moskova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Moskova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet