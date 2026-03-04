Dolar
Dünya

Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi

Moskova

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi.

Putin, Ukrayna’nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa’ya zarar verdiğini ve Karadeniz’deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya’nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi.

Putin, fiyatın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa’dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, “Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, “Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim.” dedi.

Avrupa’dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD’nin de yer alabileceğini kaydetti.

İlgili konular
