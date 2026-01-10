Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı "savunmaları" gerektiğini ifade ederek, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." dedi.

Hakan Çopur  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Grönland konusundaki duruşlarının değişmediğini ve buraya "sahip olmak" istediklerini bir kez daha tekrarlayarak bu konuda Avrupa ülkelerine "iyilik yaptığını" savundu.

"Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yapan Trump, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu." diye konuştu.

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

"Ben olmasaydım NATO diye bir şey olmazdı"

Öte yandan Trump, kendisinin başkan olmaması halinde NATO'nun zora gireceğini ileri sürerek, "Benim NATO'yu tamamen desteklediğimi anlamalısınız. NATO'yu ben kurtardım. Ben olmasaydım şu anda NATO diye bir şey olmazdı." yorumunu yaptı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

Trump'tan İran yönetimine "tehdit": Ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine, "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

İran'daki protestocuların güvende olmasını istediklerini belirten Trump, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı vurabiliriz" ifadesiyle Amerikan askerlerinin bu ülkeye ayak basmasını kastetmediğini, göstericilere ateş açılması durumunda kendilerinin de bu hususta bazı adımlar atacaklarını söyledi.

