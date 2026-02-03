Dolar
43.48
Euro
51.42
Altın
4,953.15
ETH/USDT
2,298.90
BTC/USDT
76,394.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nde Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürüklediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şaduman Türkay  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürüklediği anlara ait bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K, ekiplerce gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerle ilgili olarak ivedilikle çalışma başlatılıp şahsın yakalandığı aktarılarak, "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak, "Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından iki ülkeden ortak bildiri
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı

Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin duvarda asılı bayrağı öpmeleri güvenlik kamerasında

Suç örgütleri çocukları sınırlı cezai sorumluluk nedeniyle "araç unsur" olarak kullanıyor

Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıdı

Erzurum'un kırsal mahallesindeki öğrenciler "bayrak sevgisi"ni sokağa taşıdı
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı

Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi

Amanos Dağları'nın eteklerindeki yıpranan Türk bayrağı değiştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet