Dolar
43.48
Euro
51.40
Altın
4,913.88
ETH/USDT
2,138.40
BTC/USDT
74,160.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı.

İrem Demir  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı
Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
SGK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği protokolü imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'da heyetlerarası görüşmelere katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma ve enerji alanlarında yeni işbirlikleri bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma ve enerji alanlarında yeni işbirlikleri bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta da Mısır'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta da Mısır'ı ziyaret edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet