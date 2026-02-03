Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı.
İstanbul
- Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı
