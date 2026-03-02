Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Suudi Arabistan, Dammam kentindeki Ras Tanura Rafinerisine sabah saatlerinde saldırı girişiminde bulunan iki insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Sözcü, müdahale sırasında herhangi bir sivilin yaralanmadığını vurguladı.
İHA’ların hangi taraf veya ülke tarafından gönderildiğine dair bilgi paylaşmayan Maliki, düşen parçaların neden olduğu küçük çaplı yangının rafineride çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Yerel kaynaklar, Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde gerçekleşen İHA saldırısının ardından yangın çıktığını, bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini ve tesisten geçici olarak önlem amaçlı tahliye uygulandığını belirtmişti.