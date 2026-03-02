Dolar
43.97
Euro
51.64
Altın
5,396.21
ETH/USDT
1,957.20
BTC/USDT
66,409.00
BIST 100
13,280.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız
logo
Dünya

Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Suudi Arabistan, Dammam kentindeki Ras Tanura Rafinerisine sabah saatlerinde saldırı girişiminde bulunan iki insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

İstanbul
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, basına yaptığı açıkalamada, İHA’ların engellenmesi sırasında düşen parçaların sivil yerleşim alanlarına yakın bölgelerde hasara yol açtığını belirtti.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözcü, müdahale sırasında herhangi bir sivilin yaralanmadığını vurguladı.

İHA’ların hangi taraf veya ülke tarafından gönderildiğine dair bilgi paylaşmayan Maliki, düşen parçaların neden olduğu küçük çaplı yangının rafineride çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yerel kaynaklar, Ras Tanura Limanı’ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde gerçekleşen İHA saldırısının ardından yangın çıktığını, bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini ve tesisten geçici olarak önlem amaçlı tahliye uygulandığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği
Konya'da evindeki doğal gaz borusunu kesen sanığa 132 yıla kadar hapis istemi
Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Benzer haberler

ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı B-2 hayalet bombardıman uçakları yeniden gündemde

ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı B-2 hayalet bombardıman uçakları yeniden gündemde

Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası

ABD ve İsrail'in İran saldırıları: Olası senaryolar ve bölgesel etkiler

Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

Hamaney ve İran yönetimine yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet