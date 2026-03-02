Dolar
43.97
Euro
51.64
Altın
5,396.21
ETH/USDT
1,957.20
BTC/USDT
66,409.00
BIST 100
13,280.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız
logo
Dünya

Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası

ABD’de Donald Trump yönetiminin bazı üyeleri ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" öne sürüldü.

Bekir Aydoğan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası

Ankara

Washington Post gazetesinin, isimleri açıklanmayan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, bir kaynağın "Buradaki ruh hali yoğun ve paranoyak." şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.

Pentagon içinde ve Trump yönetiminin bazı üyeleri arasında İran ile çatışmanın "kontrolden çıkabileceğine dair derinleşen endişelerin olduğu" iddia edildi.

Üst düzey yetkililerin, çatışmaların haftalarca sürmesinden kaygı duydukları ve bunun da ABD'nin sınırlı hava savunma stoku üzerinde baskı oluşturduğu öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde bir füzenin durdurulması için genellikle iki veya üç hava savunma önleyicisine ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği
Konya'da evindeki doğal gaz borusunu kesen sanığa 132 yıla kadar hapis istemi
Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Benzer haberler

ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı B-2 hayalet bombardıman uçakları yeniden gündemde

ABD'nin İran'a saldırılarında kullandığı B-2 hayalet bombardıman uçakları yeniden gündemde

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenledi

Pentagon'da "İran ile çatışmanın kontrolden çıkabileceğine yönelik derinleşen endişelerin olduğu" iddiası

ABD ve İsrail'in İran saldırıları: Olası senaryolar ve bölgesel etkiler

ABD ve İsrail'in İran saldırıları: Olası senaryolar ve bölgesel etkiler
Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Suudi Arabistan'daki Ras Tanura’daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Irak’ta hükümet kurma krizi: İç dinamikler, dış baskılar

Irak’ta hükümet kurma krizi: İç dinamikler, dış baskılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet