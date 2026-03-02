Dolar
Dünya

Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Tolga Akbaba  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ankara

AA muhabirinin aktardığına göre, İran ile İsrail ve ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran’ın doğusu ile güneyinde çok sayıda yeni patlama sesi duyuldu.

Patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, kentte, savaş uçağı hareketliliği de yaşanıyor.

ABD-İsrail saldırıları ile İran'ın misilemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

