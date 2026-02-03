ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Washington
Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Trump ile Petro arasındaki görüşmeye ilişkin bir kare paylaşıldı.
Yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilen basına kapalı görüşmeye ilişkin Başkan Trump'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, Kolombiya'ya "kokain üretip ABD'ye gönderiyor" şeklinde suçlamalar yöneltmişti.