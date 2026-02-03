Dolar
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nde Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Hakan Çopur  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray'da görüştü

Washington

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Trump ile Petro arasındaki görüşmeye ilişkin bir kare paylaşıldı.

Yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilen basına kapalı görüşmeye ilişkin Başkan Trump'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Kolombiya'ya "kokain üretip ABD'ye gönderiyor" şeklinde suçlamalar yöneltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
