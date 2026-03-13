Dolar
44.19
Euro
50.81
Altın
5,108.26
ETH/USDT
2,186.00
BTC/USDT
73,293.00
BIST 100
13,107.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Mardin İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü.

Dilara Zengin Okay  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

Büyüme hızında geçen sene önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi, 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artışlar, geçen yılın son çeyreğinde reel GSYH'deki büyümeye katkı sağladı. Ancak bu artışlar, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisinde yapılan aşağı yönlü revizyonda, ihracat, tüketici harcamaları, kamu harcamaları ve yatırımlara ilişkin aşağı yönlü güncellemeler etkili oldu.

Büyüme hızının geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla dördüncü çeyrekte yavaşlamasında ise kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşler ile tüketici harcamalarındaki yavaşlama belirleyici oldu. Bu durum, yatırımlardaki hızlanmayla kısmen dengelendi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,7 oldu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cerrahpaşa'da 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan kampüs kuracağız
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bileşeni monte edildi

ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor

Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi

Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi
Konut satışları şubatta yeniden artışa geçti

Konut satışları şubatta yeniden artışa geçti
Türkiye'nin toplam kurulu jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı

Türkiye'nin toplam kurulu jeotermal kapasitesi 19 bin 836 megavat-termale ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet