Konut satışları şubatta yeniden artışa geçti
Türkiye genelinde konut satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 124 bin 549'a ulaşırken, ocaktaki düşüşün ardından yeniden artışa geçti.
İstanbul
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerinden derlediği verilere göre, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480'e gerileyen konut satışları, şubatta tekrar yükselişe geçti.
Geçen ay Türkiye genelinde satılan konut sayısı yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 124 bin 549'a ulaştı. Şubattaki artış sayesinde ilk iki ayda satılan konut sayısı da yüzde 0,6 artarak 236 bin 29'a ulaşmış oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şubatta ipotekli satışlardaki yüzde 42,3'lük artış dikkati çekti. Geçen ay kredi kullanılarak alınan konut sayısı 25 bin 35'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının 33 ay sonra yeniden yüzde 20'nin (yüzde 20,1) üzerine çıkması da öne çıkan veriler arasında yer aldı.
Sektör temsilcileri, şubat ayı konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.
"(Veriler) Yılın ikinci yarısına ilişkin sektöre dair güçlü sinyaller veriyor"
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, ocakta inşaat üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 8 arttığını belirterek, "Üretimdeki canlılıkla birlikte satışlarda yaşanan artış yılın ikinci yarısına ilişkin sektöre dair güçlü sinyaller veriyor." dedi.
Müteahhitlerin yeni projeler için sahaya indiğini ve şantiyelerin hareketlendiğini anlatan Şişik, üretim hızındaki bu artışın gelecek talebe hazırlık niteliğinde olduğunu, piyasadaki nitelikli konut arzı eksikliğini gidermeyi amaçladığını söyledi.
Şişik, ipotekli satışlarda yaşanan yüzde 42,3'lük artışa değinerek, uzun süredir yüksek faiz baskısı nedeniyle talebini erteleyen vatandaşların kredi faizlerinde yaşanan en ufak bir stabilizasyonu dahi "fırsat" olarak gördüğünü, ipotekli satışların toplam içindeki payının yüzde 20'yi aştığını kaydetti.
Bu durumun finansmana erişimin bir miktar nefes aldığını gösterdiğini aktaran Şişik, "Ancak hala yüzde 80'lik kesimin 'nakit veya senetli' alıma yöneldiğini görüyoruz. Burada da altından ve mevduattan çıkışta peşin alımlarda yapılan konut indirimlerinden faydalanıldığını söylememiz mümkün. Satışların yaklaşık yüzde 70'inin ikinci el olması, piyasada uygun fiyatlı veya erişilebilir yeni konut arzının yetersiz olduğunu gösteriyor. İnsanlar bütçelerine uygun daha yaşlı binalara yöneliyorlar." diye konuştu.
Şişik, piyasaya girecek yeni arzların rekabeti ve satışı tetikleyeceğini belirterek, üretimin ve talebin artmasına rağmen işçilik ve malzeme maliyetlerinin oldukça yüksek seyrettiğini, bunun da konuta ulaşmanın önüne bariyer çektiğini vurguladı.
Üretim hızındaki artışın sektörün canlı olduğunun en büyük kanıtı olduğunu yineleyen Şişik, bunun sürdürülebilir olması için kredi faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kentsel dönüşümde ekstra teşvikler verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
"İstanbul'da talep uygun fiyatlı ve ikinci el konutlarda yoğunlaşıyor"
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise ipotekli satışlarda her ne kadar şubat ayı rekoru kırılsa da istenilen hareketliliğin sahaya yansımadığını dile getirerek, bahar aylarıyla birlikte kredi oranlarındaki düşüşle beraber sektörün daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
İpotekli satışlardaki artışa işaret eden Aşa, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Daha önce konut kredilerinde önemli kısıtlamalar vardı. Şimdi artık kredi musluklarının açılmaya başlandığını ve kısıtlamaların gevşediğini görüyoruz. Bankaların, vatandaşın kredi taleplerine olumlu dönüşünde yüzde 25-30 artış var. 2 milyon civarı birikimi olan vatandaşlar kredi çekip artık kira yerine yüksek de olsa taksit ödemek istiyor. Yani şubattaki rekor kredi kısıtlamalarının hafif gevşemesi sonrası ipotekli satışlarla geldi. İstanbul'da talep uygun fiyatlı ve ikinci el konutlarda yoğunlaşıyor. Özellikle 3 ile 6 milyon lira aralığındaki konutlarda satışlar oldukça yoğun."
"Takas yöntemlerine ve tasarruf finansman modellerine kayma var"
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de şubattaki 124 bin 549 adetlik rekor satışın piyasada konuta olan ilginin bitmediğini tescil ettiğini belirtti.
Rekora rağmen sahada durgunluk görüldüğünü anlatan Şahin, "Konut alımına ilişkin işlemlerde geleneksel nakit akışından ziyade takas (barter) yöntemleri ve tasarruf finansman modelleri artmaya başladı." dedi.
TÜİK verilerinde "diğer satışlar" payının yüzde 82 bandına çıkmasının, vatandaşın banka kredisine alternatif olarak mülkünü mülkle değiştirdiğini veya tasarruf finansman şirketleri aracılığıyla alıma geçtiğini gösterdiğini aktaran Şahin, "Banka faizlerindeki gevşeme sinyalleriyle birleşen yeni nesil çözümler, ertelenmiş talebi rekor seviyede tapuya taşıdı. 2026, gayrimenkulün finansal enstrümanlarla en çok çeşitlendiği yıl olacaktır." ifadesini kullandı.
"Bu dönemlerde vade farkı olmadan taksitle yapılan satışlar öne çıkıyor"
Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise özellikle altındaki artış ve mevduat faizlerinin zirveyi görmesinin ardından elde edilen getirinin konuta yöneldiğini belirterek, konut kredilerindeki kısıtlamaların hafifletilmesinin de rekorda etkisi olduğunu söyledi.
Faizlerin konut alımı için hala istenilen seviyede olmadığını dile getiren Özgün, "Bu dönemlerde vade farkı olmadan taksitle yapılan satışlar öne çıkıyor. Biz de şirket olarak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için sıfır faizle ve taksitle konut satışına başladık." diye konuştu.
"(İran'daki savaş nedeniyle) Maliyetlerin yükselmesinden endişe ediyoruz"
Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün de 2025'in rekor satışla tamamlandığını anımsatarak, ocak ayında hafif gerileme olsa da şubatta artışın tekrar devam ettiğini bildirdi.
Özellikle kredili satışlarda artışın söz konusu olduğunu ifade eden Algün, şu açıklamalarda bulundu:
"Ancak yaşanan olumsuz gelişmeleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Patlak veren savaş ve özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine yönelik açıklamalar, petrol ve diğer enerji fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. İnşaatta kullanılan çimento, demir-çelik, plastik gibi girdiler enerji yoğun ürünler olduğundan maliyetlerin yükselmesinden endişe ediyoruz. Bu da konut fiyatlarına ve konut kredi faizlerinin düşme beklentisine olumsuz yansıyabilir. Ancak bu süreç çok uzamazsa sektörümüz de olumsuz tablodan etkilenmeden yoluna devam eder. Temennimiz, bu sürecin çok fazla uzamadan sona ermesidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.