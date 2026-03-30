Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

NYT: ABD, İran’da sivil yerleşim yerine saldırıda savaşta test edilmemiş füzeler kullandı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran’a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat’ta, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bir saldırıda “savaşta test edilmemiş füzeler kullandığı” belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
NYT: ABD, İran’da sivil yerleşim yerine saldırıda savaşta test edilmemiş füzeler kullandı

Ankara

New York Times (NYT) gazetesinin silah uzmanlarına ve gazetenin görsel analizine dayandırdığı haberinde, ABD’nin İran’a saldırılarının ilk gününde, Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde, askeri tesis yakınındaki bir spor salonu ve okula saldırıda yeni geliştirilen ve savaşta test edilmemiş ABD yapımı balistik füzeleri kullanıldığı aktarıldı.

Haberde, NYT'nin, Lamerd'deki iki saldırının videolarını ve saldırılar sonrası çekilen görüntüleri doğruladığı, gazete muhabirleri ve mühimmat uzmanlarına göre, silahın özellikleri, patlamalar ve hasarın, PrSM adlı kısa menzilli balistik füzeyle uyumlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

PrSM'nin prototip testini geçen yıl tamamladığı belirtilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), 1 Mart’ta saldırıların ilk 24 saatinden bir PrSM fırlatma videosunu paylaştığı, bir ABD'li yetkilinin de Lamerd saldırısındaki füzenin PrSM olduğunu doğruladığı bilgisine yer verildi.

Haberde, söz konusu füzenin yeni olması nedeniyle, “Lamerd'deki PrSM saldırılarının kasıtlı olup olmadığını, tasarım hatası veya üretim kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da yanlış hedef seçiminin sonucu olup olmadığını değerlendirmenin daha zor olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca, İran medyasında görüşlerine yer verilen yetkililere göre, bu ve yakınlardaki diğer saldırılarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Bazı illerde yağış etkili oldu
Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 12'nci duruşma başladı
İstanbul'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

İsrail, İran'da son iki günde 40'ın üzerinde silah üretim tesisini hedef aldığını ileri sürdü

İsrail, İran'da son iki günde 40'ın üzerinde silah üretim tesisini hedef aldığını ileri sürdü

İran: Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Avustralya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt vergisini yarıya indirdi

NYT: ABD, İran’da sivil yerleşim yerine saldırıda savaşta test edilmemiş füzeler kullandı

NYT: ABD, İran’da sivil yerleşim yerine saldırıda savaşta test edilmemiş füzeler kullandı
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı
Trump, İran'da saldırıların ardından "rejim değişikliği" yapıldığını savundu

Trump, İran'da saldırıların ardından "rejim değişikliği" yapıldığını savundu
