İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Lübnan-İsrail sınırı üzerinde meydana gelen çatışmalarda 3 İsrail askeri yaralandı.
Beyrut
İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.
Lübnan medyasına göre, İsrail Lübnan üzerinden meydana gelen sızma girişimi ve ardından başlayan çatışmalar sonrası bölgede tansiyon arttı.
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sınır üzerinde meydana gelen gerginliklerden bu yana ilk defa Lübnan'ın güney sınırına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.
İsrail ordu radyosu ise Lübnan'dan İsrail'e yeni sızma girişimlerin gerçekleştiğini belirtti.
Ayrıca İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise sınırdaki ilk sızma girişimi üzerine çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin yaralandığını kaydetti.
İsrail ordusu, daha önce Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Lübnan ordusu vatandaşlara sınıra yakın bölgelere gitmemeleri çağrısı yaptı
İsrail, Lübnan'ın güneyinden yapılan sızma girişimi ve çatışmaların ardından sınır bölgelerini topçu birlikleri ile vurmaya devam ediyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında meydana gelen son gelişmelere ilişkin bilgi paylaşıldı.
Haberde, İsrail topçu birliklerinin fosforlu havanlarla sınır üzerindeki Mervahin beldesi yakınlarını vurduğu kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine helikopterle saldırı düzenlemişti.
Lübnan ordusu güneyde artan gerginlik üzerine yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara güvenliklerini korumak için azami tedbir almaları ve sınıra yakın bölgelere gitmemeleri çağrısında bulundu.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmişti.
İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 1 Hizbullah üyesinin öldüğü belirtildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketine yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde, saldırıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Haberde, İsrail'in bugünkü Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 1 Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması
İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.
Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.
Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.
Ardından, İsrail ordusu, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söylemişti.
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