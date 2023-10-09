Dolar
27.71
Euro
29.25
Altın
1,849.66
ETH/USDT
1,574.00
BTC/USDT
27,434.00
BIST 100
8,193.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in saldırı başlattığını duyurduğu Gazze‘den yayındayız. İtalya ile ortak düzenlemeye aday olduğumuz EURO 2032 için yarın UEFA’da sunum yapacak olan TFF Asbaşkanı Mustafa Eröğüt UEFA’nın Nyon’daki merkezinden çıkışta süreç hakkında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Nijerya, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarını açması nedeniyle "sel alarmı" verdi

Nijerya hükümeti, Kamerun'un Benue Nehri üzerindeki Lagdo Barajı'nın kapaklarını açmasının ardından 9 eyalette "sel alarmı" verdi.

Adam Abu-bashal  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Nijerya, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarını açması nedeniyle "sel alarmı" verdi

Abuja

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Ahmed, yaptığı açıklamada, Nijerya'da Benue Nehri kıyısında toplulukları bulunan 9 eyaletin su tahliyesinden etkilenebileceğini ve bunun ekimin sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Kamerun'un baraj kapaklarını açmasının çoğu toplulukların yerlerinden edilmesine yol açtığını kaydeden Ahmed, bölgedeki ekinlerin ve altyapının da tahrip olabileceğine işaret etti.

Ahmed, "Son 48 saatte Adamawa, Taraba ve Benue eyaletlerinde, Nijer Nehri kıyısındaki nehir kenarı toplulukları, tarım arazilerinde aniden artan su baskınları konusunda uyarıldı." ifadesini kullandı.

Bölge sakinlerinden hazırlıklı olmaları istenmişti

NEMA, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarını açmasının beklendiğini duyurarak bölge sakinlerinin sel felaketine hazırlıklı olmaları uyarısı yapmıştı.

Kamerun'un kuzey bölgesinde 1977-1982'de inşa edilen Lagdo Barajı'nın kapaklarının açılması Nijerya'da sellere sebep oluyor.

İki ülke arasında 2016'da barajdan su bırakılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptına göre, Kamerun'un barajın kapaklarını açmadan önce Nijerya'yı bilgilendirmesi gerekiyor.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 168 kişi yerinden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü
Artvin'de şiddetli yağış etkili oluyor
Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Benzer haberler

Nijerya, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarını açması nedeniyle "sel alarmı" verdi

Nijerya, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarını açması nedeniyle "sel alarmı" verdi

Nijerya'da seyir halindeki araçlara düzenlenen saldırıda 10 kişi öldü

Nijerya terörle mücadele sırasında ölen sivillerin sorumluluğunu kabul etmiyor

Nijerya'da kaçak petrol rafinerisindeki patlamada 37 kişi öldü

Nijerya'da kaçak petrol rafinerisindeki patlamada 37 kişi öldü
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı hava operasyonunda onlarca terörist öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı hava operasyonunda onlarca terörist öldürüldü
UNICEF, Nijerya'ya 9,3 milyon doz difteri aşısı gönderdi

UNICEF, Nijerya'ya 9,3 milyon doz difteri aşısı gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet