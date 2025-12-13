Nijerya'da Afro Saç Kültürü ve Güzellik Festivali düzenlendi
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Afro Saç Kültürü ve Güzellik Festivali"nde modeller, Afro saç stilinin çeşitliliğini yansıtan tasarımlarla podyuma çıktı.
Abuja
Abuja'daki festival kapsamında yapılan defilede, Afrika'nın geleneksel saç stilleri modern dokunuşlarla sergilenirken, etkinlikler Afrika mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkati çekti.
Organizatörler, festivalin Afro saç kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı ve doğal saç dokusunun bir kimlik unsuru olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.
Katılımcılar, festival boyunca düzenlenen sergiler, atölye çalışmaları ve sahne performanslarıyla Afrika kültürünün canlılığını ve zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.
Yerel tasarımcılar, saç stilistleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.