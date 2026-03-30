İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
İstanbul
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
Kuveyt
Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 309 balistik füze ve 616 İHA engellendi.
İran’ın Kuveyt’te elektrik santrali ve su arıtma tesisine saldırısında Hindistanlı bir işçi öldü
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, söz konusu hizmet binasının dün akşam Kuveyt’e yönelik İran saldırısında hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda Hindistan vatandaşı bir çalışanın yaşamını yitirdiği, binada da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Teknik ekipler ve acil durum birimlerinin olayın ardından derhal çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, acil durum planları çerçevesinde hadisenin etkilerinin giderilmesi ve işletme verimliliğinin sürdürülmesi için ilgili güvenlik birimleriyle eş güdüm halinde hareket edildiği ifade edildi.
Açıklamada, söylentilere itibar edilmemesi ve bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulunularak, elektrik ve su sisteminin güvenliği ve istikrarının en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.
Bahreyn
Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 174 füze ve 391 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İran medyası, Bahreyn'de vurulan ABD üssüne ait uydu görüntülerini paylaştı
Fars Haber Ajansı, Bahreyn'deki ABD'nin Şeyh İsa Hava Üssü'nün görüntülerinin yer aldığı öne sürülen fotoğrafları yayımladı.
Saldırıdan öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde bazı hangar ve yapılarda meydana gelen hasar yer alıyor.
Katar
Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 206 balistik füze ve 93 insansız hava aracı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Ürdün
Ürdün ordusuna göre, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ülkeye 262 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 52 füze ve 1006 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan, Şarkiye bölgesini hedef alan füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Şarkiye bölgesini hedef alan 5 balistik füze ile 1 seyir füzesi saldırısının engellendiği belirtildi.
Umman
Umman Sultanlığı ise 19 İHA ile hedef alındığını açıkladı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.