Bolu Dağı ile Ankara arasında kar etkili oluyor

Mehmet Emin Gürbüz, Ahmet Akın
04 Mayıs 2026•Güncelleme: 04 Mayıs 2026
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde kar etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde de geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Cankurtaran mevkisindeki hasarlı kazalara müdahale ediliyor.
Karayolları ekipleri ise Ankara-İstanbul arasındaki bölgede tuzlama çalışması yürütüyor.