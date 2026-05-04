Milli okçular, Dünya Kupası'nın Şanghay ayağında yarışacak

Halil İbrahim Avşar
04 Mayıs 2026•Güncelleme: 04 Mayıs 2026
Şanghay kentinde 10 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda müsabakalar, klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin yönetimindeki ay-yıldızlı ekipte 16 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Dünya Kupası'nın 2. ayağında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz
Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağını, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.