Dünya

Çin'de 1500 yıllık bir tapınakta yangın çıktı

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan 1500 yıllık tapınak kompleksindeki bir yapıda yangın çıktığı bildirildi.

Şilan Turp  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Çin'de 1500 yıllık bir tapınakta yangın çıktı

Ankara

Global Times'ın haberine göre, Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, tapınak kompleksindeki Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını aktardı.

Tarihi 1500 yıl öncesine dayanan tapınaktaki mevcut yapıların antik kalıntılardan oluşmadığını belirten yetkililer, yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiğini ve içerisinde tarihi eser bulunmadığını kaydetti.

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Olaya ilişkin yürütülen ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden yetkililer, elde edilen sonuçların yangının "bir ziyaretçinin tapınaktaki tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması" sonucu çıktığını gösterdiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köşkün üst katlarında başlayan alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Yetkililer, yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

