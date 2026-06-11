Arizona'da milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan her iki futbolcu da Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi.

Kerem Aktürkoğlu: Bu turnuvaya iyi bir form yakalayarak geldik

İstanbul'da başlayan hazırlıklar sırasında sakatlık yaşayan ancak daha sonra iyileşen Kerem Aktürkoğlu, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmanın ve tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur, oynadığımız oyunla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Turnuvanın bir an önce başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Aktürkoğlu, 2002 yılında yaşanan dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda kadroda olan birçok kişi 2002'deki maçları hatırlamıyor. 24 yıl sonra bunu başarıp Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya katılmak bizim için başarı olmamalı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hem futbolumuzu hem de takım olarak karakterimizi, kişiliğimizi, futbolumuzu sahaya koyuyoruz. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor. Bu turnuvaya iyi bir form yakalayarak geldik ama bu durum bizde stres oluşturur mu diye düşünüyoruz. Tabii ki olmaması gerekiyor. Ülkemizin beklentilerini biliyoruz ve bu beklentileri karşılamak için sahaya kim çıkarsa çıksın 85 milyonun desteğini alacağız. Ayrıca sahadaki arkadaşlarımız, yedek kulübesindekilerin de desteğini alacak. Sahaya kim çıkarsa çıksın ay-yıldızı en iyi şekilde temsil etmek için oynayacağız. Umarım bunu dünyaya gösteririz."

Kendisinin mevcut oyun sisteminde forvet oynamasıyla ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum. Bu konuda şikayetim yok, iyi hissediyorum ve takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın önemli olan takıma katkı sağlamak. Forvette rahat hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde katkı sağlarım." diye konuştu.

Fotoğraf : Tayfun Coşkun/AA

"Gruptaki 3 maçımız da akşam saatlerinde oynanacağı için daha şanslıyız"

Kosova karşısında Orkun'un vurduğu şutu tamamlayarak milli takımı öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, bu golle gelen Dünya Kupası biletinin önemine dikkati çekti.

Takımdaki herkesin gol atmanın ya da asist yapmanın hayaliyle sahaya çıktığını vurgulayan Kerem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hücum oyuncuları olarak skora katkı yapınca hem mutlu oluyoruz hem de ülkemizi memnun ediyoruz. Golden sonra Orkun'a söyledim, sadece ofsayt diye şüpheliydim, top dışarı çıkıyor sanarak dokundum. Orkun'un asisti, benim golümle ikimiz baş planda görünüyoruz ama kulübede olan, tribünde oturan herkesin bu sonuçta etkisi vardı. Biz harika bir takımız. Ben içeride herkesi gözlemliyorum, müthiş arkadaşlarımın olduğu, herkesin birbiriyle iyi anlaştığı bir milli takım var. Sanki 12 ayın tamamında birlikteymişiz gibiyiz. 6 senedir milli takıma geliyorum, son 2-3 senedir bu durum böyle. Çocukken sokakta milli takım formasıyla bir şeyler başarmanın hayalini kuruyorduk ama tabii ki Dünya Kupası çok ütopik bir örnekti. Burada olmak bizim için yeterli değil, yeterli olmamalı. Umarım hem oyunumuzla hem de sahaya koyduğumuz karakterle ülkemizi iyi temsil ederiz."

Geçen yıl ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda Orkun Kökçü'yle birlikte Benfica formasını giydiklerini de hatırlatan Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde de zor şartlar vardı. Daha farklı, daha serin ve daha rahat havada oynamak herkes için güzel olurdu. Gruptaki 3 maçımız da akşam saatlerinde oynanacağı için daha şanslıyız. İdmanları da akşam saatlerinde yapıyoruz. Bundan yakınmak bize bir şey katmaz. Umarım bundan sonra her şey bizler için daha güzel olur. Venezuela maçından sonra hem kendi aramızda hem hocamızla konuştuk. Hazırlık maçlarında bazı şeyler istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Bu tür maçlarda konsantrasyon kaybı da olabiliyor. O maçta zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Hazırlık maçı olduğu için çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Avustralya maçına toplantılarla birlikte taktiksel anlamda başladık. Bu da turnuvayı ve rakibi ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor. Buraya sadece katılmak için gelmedik, başarı istiyoruz. Takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umuyorum karşılığını en güzel şekilde alırız."

Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili konuşan Kerem, "Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlığı iyiye gidiyor. Onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Çok genç ve çok potansiyelli oyunculara sahibiz. Bunun farkındayız. İyi bir kimyamız var, Kenan da bunlardan birisi. İnşallah her maçta bizimle birlikte olur. Kimin oynadığı önemli değil, 85 milyon arkamızda olacak. İnşallah herkes fit ve oynayacak durumda olur, hocanın da durumu bu anlamda zorlaşır." ifadelerini kullandı.

ABD'li bir basın mensubunun Arizona ve ABD Milli Takımı hakkındaki sorusunu yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

“Arizona ile ilgili en çarpıcı şey sıcak olması. Bizi bir hayli yoruyor ama güzel bir bölge, güzel bir tesisimiz var, iyi bir otelimiz var. Her şey bize ait. Milli takımla geçen yıl ABD'yle oynadığımız hazırlık maçı bizim için güzel geçmişti ama ABD iyi bir performans göstermişti. Ev sahibiyle oynayacağız, çok daha farklı ve zor bir maç olacağının farkındayız. Kendi kalitemizi, enerjimizi sahaya yansıtmak için buradayız. Biz Türkler olarak biraz duygularıyla hareket eden milletiz, bu da sahaya güzel yansıyor. Senin için üzgünüm ama inşallah ABD'ye karşı biz kazanırız ve yolumuza devam ederiz.”

"Karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz"

Orkun Kökçü'yle Benfica'da oynayan, sonrasında Türkiye'ye aynı dönemde transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan Orkun'la iyi bir arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Orkun'la geçen sene Benfica'da Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterdiklerini yineleyen Kerem Aktürkoğlu, "Çok yorucu bir sezonun ardından yorucu bir tempoydu. Gerçekten güzel bir seneydi bizim için. Başarılı bir sezon geçirip ikimiz de ülkemize döndük. Hikaye yazmaya devam ediyoruz, bu sefer milli takımla bunu yapıyoruz. Bunu başarılı şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası bizim için çok önemli. Güzel bir hikayeyi Avrupa Şampiyonası'nda yazdık, inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Orkun'la birlikte oynamak mutluluk verici. İnşallah güzel bir hikaye ve başarılı bir turnuva olur. Ülkemize de bu mutluluğu yaşatmış oluruz."

Takımın çok kaliteli, genç ve potansiyelli isimlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Aktürkoğlu, "İyi bir başarı yakalayınca bunu devam ettiriyoruz. Rakipler bize karşı daha temkinli ve dikkatli oluyorlar. Kariyerli oyunculara sahibiz. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara sahibiz. Bunu takım olarak hem davranışlarımız hem duygularımız hem de performansımızla sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu durum nedeniyle karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz. Bundan da gurur duyarım ama bunu sahada performans olarak göstermemiz gerekiyor. İnşallah başarırız." diye konuştu.

Teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan Kerem, şunları söyledi:

“Hoca geldiği ilk günden beri takıma pozitif etki etti. Futbolcular tarafından da bu durum hissediliyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Çok detaycı, rakipleri çok analiz ediyor. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu durum bizi futbolcu olarak belki biraz sıkabiliyor ama sahaya çıkınca rakiple ilgili her şeye sahip oluyoruz. İnşallah bu etkiyi turnuvada sahaya yansıtırız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz.”

Orkun Kökçü: "Ofsayt olmayınca sevinçten çıldırdık"

Orkun Kökçü ise takımda çok iyi bir ortam olduğunu söyledi.

Kampın çok iyi geçtiğini vurgulayan Kökçü, "Antrenmanlar da eğlenceli geçiyor. Çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz, maçlarla ilgili toplantılar yapıyoruz. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2002'nin hikayelerini babam anlatıyor, amcam anlatıyor. 24 sene sonra turnuvaya katıldık. O hikayelerle doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda finale çıkmıştı ve Hollandalıların da heyecanını o zaman gördüm. Ben de 'İnşallah bir gün Türk Milli Takımı'yla bunu yaşarım' diyordum." ifadelerini kullandı.

Takımda her oyuncunun çok önemli olduğunu dile getiren Kökçü, sahaya çıkacak 11'i herkesin destekleyeceğini belirtti.

Kendisinin potansiyelinin ve takıma katabileceklerinin farkında olduğunu söyleyen Orkun, Kosova maçında atılan golle gelen Dünya Kupası biletini şöyle anlattı:

"O maçta tek merak ettiği şey golün ofsayt olup olmadığıydı. Benim için golü kimin attığının hiçbir önemi yok. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık, en önemlisi bu. Golün tartışması hiç olmadı. Ofsayt olmayınca sevinçten çıldırdık. Çok önemli bir goldü, tek hedefimiz Dünya Kupası'na katılmaktı ve o golle başardığımızı düşündük. Ben Hollanda'da doğup büyüdüm. Hollanda, Dünya Kupası'na katılıyordu, o heyecanı görünce ben de hayal kuruyordum ve şimdi de buradayız. Biz bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah güzel bir hikaye yazacağımızı düşünüyorum. Havalar sıcak ve akşamüzeri antrenman yapıyoruz. Hava serinken idmandayız. Çok sıcak hava var ama yaklaşık 10 gündür ABD'deyiz. Alıştığımızı düşünüyorum. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamamız lazım. Problem olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Venezuela ile Miami'de oynanan hazırlık maçında takımın konsantrasyon eksikliği yaşadığını anlatan Orkun Kökçü, "Hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın. Sıcak bir havaydı, Miami'ye yeni gelmiştik ve alışma sürecindeydik. Maçtan sonra hocamız istediklerini daha net vurguladı. Yoğun tempoyla toplantılar yapıyoruz. Takım olarak oyunu daha net şekilde göstermek istiyoruz. İnanıyorum ki ilk grup maçında takım daha iyi bir oyun gösterecektir." dedi.

"En çok istediğim şey maça çıktığımızda bizden korkulması"

Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili soruya Kerem Aktürkoğlu'yla beraber cevap veren Orkun Kökçü, Juventus forması giyen milli futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu belirtti.

Kenan Yıldız'ın çok iyi bir futbolcu olduğunun altını çizen Kökçü, "Bu takımda herkese ihtiyacımız var. Kenan'ı da en yakında inşallah aramızda görürüz. Hazır olacağını düşünüyorum. Doktor ya da fizyoterapist değilim, zamanını bilmiyorum ama mutlaka hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte Benfica'da oynadığı dönemin hatırlatılması üzerine konuşan Orkun, şunları söyledi:

"Kerem'in Benfica'ya geldiğini duymuştum, biraz stresli dönemdi. Geldiğinde başarılı olacağından emindim. Benfica'da neye ihtiyacı olduğunu biliyordum. Geldiğinde bunu tahmin ettim, kendisi de çok iyi bir başlangıç yaptı, 10 maç üst üste gol attı. Orada hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaştık. Güzel bir dönemdi. Sonrasında Kulüpler Dünya Şampiyonası'na gittik. Şimdi buradayız. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes turnuvaya çok iyi odaklanıyor. Kerem ile burada olmak çok güzel bir duygu."

Çok kaliteli bir takıma sahip olduklarının altını çizen Orkun Kökçü, şunları kaydetti:

"Takımda olan oyuncuların hepsi üst düzey oyuncular. Kaliteli bir takımız. 24 senedir Dünya Kupası'na katılmadık ama tehlikeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Her an ekstra bir şey oluşturacak oyuncularımız var. Bizden korkabilirler. Toplantılarda en çok zorlanan oyunculardan birisi benim ama çok iyi oluyor. Maça çıkınca plan çok net ve hocanın ne istediği belli oluyor. Böyle olunca maçlara daha iyi hazırlanıyoruz. Buradaki maçlar, tüm maçlardan daha değerli. Hoca da bunun için elinden geleni yapıyor. 2002 hikayesinin ardından inşallah biz de bir hikaye yazıp gelecek nesilleri olumlu anlamda etkileyebiliriz. En çok istediğim şey maça çıktığımızda bizden korkulması. Öyle bir milli takım olmak istiyoruz. Oyuncular olarak hepimiz üst seviyede oynuyoruz, yıldız oyuncularımız var."